Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут восстановить в декабре

«После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России и Турции, согласия руководства Федерального агентства Росморречфлот и уполномоченных на то органов, паром Seabridge возобновляет регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря сего года», — заявил господин Туркменян.