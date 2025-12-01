Ричмонд
Путин призвал расширять военно-технические связи с другими странами

Президент поздравил работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству с 25-летием ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству с 25-летием со дня ее образования, отметив, что важно расширять военно-технические связи с другими странами.

ФСВТС стала значимой частью в системе федеральных органов исполнительной власти, а также действенным механизмом регулирования и контроля экспорта военной продукции, говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Сотрудники ведомства активно содействуют модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса России, укреплению технологического суверенитета и в целом развитию экономики страны. Важно и дальше совершенствовать вашу деятельность по всем направлениям. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и развязанную против РФ санкционную войну расширять военно-технические связи с другими странами, четко выполнять экспортные обязательства, подтверждать репутацию России как надежного делового партнера», — отметил глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что сотрудники ФСВТС будут и дальше эффективно работать на благо страны, и пожелал им здоровья и успехов.