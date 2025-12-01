Путин призвал расширять военно-технические связи с другими странами

«Сотрудники ведомства активно содействуют модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса России, укреплению технологического суверенитета и в целом развитию экономики страны. Важно и дальше совершенствовать вашу деятельность по всем направлениям. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и развязанную против РФ санкционную войну расширять военно-технические связи с другими странами, четко выполнять экспортные обязательства, подтверждать репутацию России как надежного делового партнера», — отметил глава государства.