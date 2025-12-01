Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года

Оксфордский словарь английского языка выбрал существительное «рейджбейт» (rage bait, в дословном переводе — «приманка для гнева») словом 2025 года. Об этом сообщает издательство Oxford University Press.
После общественного голосования и анализа языковых экспертов было признано, что слово «рейджбейт» отражает хаос текущего года. Издательство объяснило, что это слово обозначает провокационный онлайн-контент, созданный с целью вызвать агрессию или ярость у пользователей, что способствует увеличению популярности источника.
Эксперты отмечают, что употребление слова «рейджбейт» за последние 12 месяцев увеличилось в три раза. Впервые этот термин был использован в 2002 году в статье на платформе Usenet, где описывается реакция водителя на моргание фарами.
С тех пор слово начало использоваться в контексте вирусных публикаций, и теперь оно широко применяется среди медийщиков и контент-креаторов.
Ранее государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина сообщил, что в 2025 году самым популярным словом в России стало «Победа». На втором и третьем местах оказались «Max» и «нейросеть».