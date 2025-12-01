Ричмонд
Опрос: белорусов волнуют вопросы здравоохранения, торговли и транспорта

Аналитик сказал, какие три вопроса волнуют жителей Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Аналитик Гродненского отделения Белорусского института стратегических исследований делегат VII Всебелорусского народного собрания Сергей Волчкевич в эфире телеканала СТВ назвал три вопроса, волнующие белорусов.

В эфире телеканала отметили, что БИСИ были проведены масштабные опросы общественного мнения. И белорусы в их рамках поднимали вполне житейские вопросы.

Делегат ВНС сказал, что речь идет про темы, связанные с охраной здоровья и здравоохранения. Среди приоритетов жителей республики — организация торговли, особенно в сельской местности, а также транспортная доступность.

Ранее мы писали, что Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 18 и 19 декабря.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом: «Если начнет конфликтовать — это беда».

Кроме того, премьер-министр Александр Турчин назвал один из основных вопросов на ВНС в декабре 2025 года.

