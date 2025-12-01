Выяснилось, что ростовский ипподром закрыт и может исчезнуть из-за застройки

Единственный ростовский ипподром официально прекращает работу. С конца ноября сотрудники уволены, на территорию введён пропускной режим. Земля фактически отдана под будущую застройку, и конники опасаются, что в любой момент могут лишиться доступа к лошадям.
Ростовский ипподром — объект с историей начала XX века. Он пережил взлёты, принимал престижные соревнования, но последние годы стремительно приходил в упадок. Теперь вопрос стоит о его полном исчезновении, пишет Российская газета.
С раннего утра над полем лежит туман. Скаковой круг зарос травой, хозяйственные тракторы простаивают без дела, а жокеи продолжают тренироваться в редком и уже почти чужом пространстве. Но вокруг — плотное кольцо высоток. Урбанизация буквально прижала ипподром к земле.
С 29 ноября новый владелец, юрлицо «Малюгина 2», уведомил конников о прекращении доступа к помещениям. Установлен пропускной режим, запланирована дезинфекция. Чтобы попасть к лошадям, требуют документы на животных, графики тренировок и кормления. Конники возмущены: по их словам, им фактически диктуют, когда кормить и выводить собственных лошадей.
Ростовский ипподром работает с 1902 года. Он был крупнейшим на юге страны, с двухтысячным скаковым кругом и развитой инфраструктурой. В 1980-е прошла реконструкция трибун, в середине 2000-х — соревнования на приз президента России. Тогда заезды посещали тысячи зрителей, поголовье достигало сотен лошадей. Сейчас — около пятидесяти.
Старые конюшни и хозяйственные постройки пришли в негодность. Прокат закрыт, персонал сокращён. Сезон-2025 прошёл без зрителей. Проект переноса ипподрома на левый берег Дона, обещанный инвесторами ещё 20 лет назад, так и не реализован.
Тренеры, владельцы и рабочие не намерены покидать территорию. Многие работают здесь десятилетиями и считают происходящее намеренным разрушением. По их словам, исчезновение ипподрома означает потерю целой отрасли — школы жокеев, спортивных династий и традиций, связанных с казачьим Доном, где коневодство исторически укоренено.
Прокуратура области уже установила, что в 2021 году объекту неправомерно отказали во включении в список выявленных памятников, несмотря на экспертное заключение о его культурной ценности. Нарушения требуют устранить до 10 декабря. Также выяснилось, что в 2001 году ипподром был продан на торгах по банкротству, а процедура приватизации не проводилась.
Губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что «безликой застройки» допускать не намерен. На части участка — 18 из 28 гектаров — власти планируют создать парк. Но юридически статус земли не изменён, судьба старого ипподрома остаётся неопределённой, как и перспектива строительства нового.
Конники уверены, что будут стоять до конца. Как говорят сами владельцы лошадей, если потребуется, они останутся на территории и будут защищать её лично. Их будущие действия — это не угроза, а заявление о намерении сохранить последний ипподром области.
