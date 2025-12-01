Выяснилось, что ростовский ипподром закрыт и может исчезнуть из-за застройки

Прокуратура области уже установила, что в 2021 году объекту неправомерно отказали во включении в список выявленных памятников, несмотря на экспертное заключение о его культурной ценности. Нарушения требуют устранить до 10 декабря. Также выяснилось, что в 2001 году ипподром был продан на торгах по банкротству, а процедура приватизации не проводилась.