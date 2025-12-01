Ричмонд
Из Челябинска отправили первую партию оборудования для ГЭС в Сибири

Оно обеспечит бесперебойное электропитание критически важных узлов гидроэлектростанции.

Первую партию оборудования для одной из старейших ГЭС в Сибири отправил Челябинский завод электрооборудования (ЧЗЭО) в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ЧЗЭО.

Поставка включает в себя четыре комплекта камер одностороннего обслуживания КСО-203 Union. Завершить производство второй очереди планируется до конца 2026 года. Оборудование обеспечит бесперебойное электропитание критически важных узлов гидроэлектростанции и повысит надежность подачи энергии в объединенную сеть.

«Наше оборудование выполняет ключевую функцию в цепи прохождения электроэнергии от генератора до сетей. Оно не только коммутирует цепи, но и обеспечивает высокоточные измерения параметров сети. На основе этих данных корректируется работа генерирующего оборудования, что в конечном итоге гарантирует стабильную поставку качественной электроэнергии потребителям», — подчеркнул инженер по сопровождению проектов Сергей Шуплецов.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.