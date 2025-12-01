Из Челябинска отправили первую партию оборудования для ГЭС в Сибири

«Наше оборудование выполняет ключевую функцию в цепи прохождения электроэнергии от генератора до сетей. Оно не только коммутирует цепи, но и обеспечивает высокоточные измерения параметров сети. На основе этих данных корректируется работа генерирующего оборудования, что в конечном итоге гарантирует стабильную поставку качественной электроэнергии потребителям», — подчеркнул инженер по сопровождению проектов Сергей Шуплецов.