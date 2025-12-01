Массовые катания и веселые эстафеты: красноярцев приглашают на День хоккея

Одной из ключевых точек программы станет автограф-сессия и короткое интервью с двукратным чемпионом мира по хоккею, обладателем Кубка Гагарина, заслуженным мастером спорта РФ, а ныне президентом ХК «Сокол» Александром Сёминым. Встреча со звездой пройдет в шатре с 18:00 до 18:15.