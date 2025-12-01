Ричмонд
Массовые катания и веселые эстафеты: красноярцев приглашают на День хоккея

Хоккейный клуб «Сокол» приглашает жителей и гостей Красноярска весело провести время на катке.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Об этом рассказали в мэрии.

2 декабря в городе пройдет День хоккея с массовыми катаниями на коньках и веселыми эстафетами. Любителей активного отдыха будут ждать в 17:30 на катке на Стрелке, ориентир — Триумфальная арка 375-летия Красноярска.

Одной из ключевых точек программы станет автограф-сессия и короткое интервью с двукратным чемпионом мира по хоккею, обладателем Кубка Гагарина, заслуженным мастером спорта РФ, а ныне президентом ХК «Сокол» Александром Сёминым. Встреча со звездой пройдет в шатре с 18:00 до 18:15.

Создавать праздничную атмосферу во время мероприятия будут выступления музыкальной группы, а также забавные маскоты клуба Сева и Сокоша. Принять участие в фотосессии с ними смогут все желающие.

Не обойдется в День хоккея и без подарков. Среди гостей пройдет розыгрыш призов специальной лотереи.

Напомним, ранее Центр путешественников Красноярска позвал жителей и гостей города в необычные походы с гирляндами и мишурой.