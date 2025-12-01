«Эвалар» и модный дом Alena Akhmadullina представили платье из переработанного пластика

Фармацевтическая компания «Эвалар» и модный дом Alena Akhmadullina создали уникальное платье из переработанного пластика от упаковок фармпродукции. Арт-объект представлен на выставке «Сны Алены» в Государственном историческом музее на Красной площади, которая открылась 27 ноября и будет работать до апреля следующего года..
Совместный проект брендов стал признанием в любви России, ее культуре и природе. Платье под названием «Волшебный лес» таежного цвета выполнено в эстетике русского народного костюма с длинными пышными рукавами.
Все швы созданы в биоморфной эстетике без прямых линий, что повторяет пластику растительных форм. Модель украшена объемными 3D-листьями, выполненными вручную в кутюрной технике.
На создание платья потребовалось 12 метров специальной ткани и 120 часов работы мастеров. Материал был создан из переработанных пластиковых упаковок.
За пять лет компании удалось собрать более 1,5 тонн пластика, что эквивалентно 250 тысячам баночек. Из полученного сырья произвели инновационную ткань Tyvek, которая и стала основой для платья.
Как отметила председатель совета директоров «Эвалара» Наталия Прокопьева, для компании экологичность — не просто модная тенденция. В такой заботе о природе мы видим любовь к Родине.
«Для нас экологичность отношений к своему здоровью и окружающей среде — это не пустой звук. “Эвалар” родился на Алтае, одном из самых экологически чистых регионов страны. Для нас забота об экологии неотделима от любви к своей стране, своему дому. Именно поэтому платье, созданное в тандеме с модным домом Alena Akhmadullina — это не только образ возрождения, но также символ привязанности к национальным и этническим мотивам России, энергетике и философии Алтая», — прокомментировала Наталия Прокопьева.
Выставка «Сны Алены» посвящена 25-летию модного дома Alena Akhmadullina. Экспозиция представляет образы мифических женщин и царевен, выполненные в сложных техниках с использованием жемчуга и вышивки.