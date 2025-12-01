«Эвалар» и модный дом Alena Akhmadullina представили платье из переработанного пластика

«Для нас экологичность отношений к своему здоровью и окружающей среде — это не пустой звук. “Эвалар” родился на Алтае, одном из самых экологически чистых регионов страны. Для нас забота об экологии неотделима от любви к своей стране, своему дому. Именно поэтому платье, созданное в тандеме с модным домом Alena Akhmadullina — это не только образ возрождения, но также символ привязанности к национальным и этническим мотивам России, энергетике и философии Алтая», — прокомментировала Наталия Прокопьева.