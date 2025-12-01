Российские студенты прокачали MAX: как прошел первый хакатон по разработке для национального мессенджера

Студенты российских вузов создали свыше 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений для национального мессенджера МАХ в ходе первого масштабного хакатона. Девять лучших команд разделили призовой фонд в три миллиона рублей, предложив решения для цифровизации вузов, социальных инициатив и повышения личной эффективности.
Мероприятие было организовано МАХ и VK Education при поддержке министерства образования. Финал соревнований прошел на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Участие в хакатоне, стартовавшем 16 октября, приняли более 2,7 тысячи студентов из 286 университетов. География участников охватила свыше 110 городов страны.
Наибольшее число заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. Самыми активными стали студенты таких вузов, как ИТМО, РТУ МИРЭА, НИУ ВШЭ, УрФУ и НИТУ МИСИС.
В треке «Цифровизация» финалисты разрабатывали комплексные сервисы для абитуриентов, студентов и сотрудников университетов. Среди решений были чат-боты для выбора образовательной программы и мини-приложения, объединяющие расписание с академическими сервисами.
В социальном направлении команды создавали проекты для благотворительности, волонтерства и экологии. Участники предлагали платформы для добрых дел с элементами игры и ботов-помощников по кибербезопасности.
В треке «Эффективность» студенты сосредоточились на интеллектуальных помощниках для управления задачами. Они представили трекеры привычек и сервисы для борьбы со стрессом и прокрастинацией.
Жюри, куда вошли эксперты VK, МАХ и профильных министерств, оценивало проекты в каждом треке. За первое место команды получили 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч, а за третье — 200 тысяч рублей.
Победители также получат поддержку VK для развития своих проектов на платформе мессенджера МАХ. Это позволит доработать прототипы до полноценных сервисов.
В направлении «Цифровизация» лучшей стала команда SUPERVIBECODING из Финансового университета с проектом «Цифровой кампус». Второе и третье места заняли команды TinchTech и BB Team, предложившие решения для контроля знаний и организации вузовской жизни.
В социальном треке победила команда Smolensk Dynamics из СмолГУ, создавшая бота для анализа состава продуктов. Призерами также стали команды NonSleepers с экосистемой добрых дел и «Химические мопсы» с просветительской игрой об экологии.
В треке «Эффективность» первое место заняла команда Explain с календарем для бронирования встреч и AI-ассистентом. Второе и третье места достались командам RealityFlex и MaxEfficiency Crew, разработавшим приложения для повышения продуктивности.
Замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук отметил, что хакатон показал, как студенческие идеи превращаются в востребованные сервисы. Он добавил, что проекты ориентированы на всех пользователей МАХ и после доработки станут полнофункциональными продуктами.
Заместитель вице-президента VK по образовательным проектам Анна Степанова сообщила, что организаторы впечатлены глубиной проработки финальных проектов. Она уточнила, что лучшие решения получат поддержку для развития в мессенджере, аудитория которого превышает 55 миллионов человек.