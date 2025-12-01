Сергей Собянин объявил о начале предновогодних благотворительных акций

Глава города рассказал об акции «Москва помогает», в рамках которой в павильоны «Фабрика подарков» желающие могут принести подарочные наборы и вещи для участников спецоперации, детей из новых регионов РФ или приютов для животных. Волонтёры, которые задействованы в этой акции, подскажут, какой подарок будет наиболее подходящим, и помогут составить текст открытки. Павильоны находятся на фестивальных площадках Москвы.