Сергей Собянин объявил о начале предновогодних благотворительных акций

Благотворительная акция «Добрая ёлка» позволила исполнить желания более 4,2 тысячи детей.

Источник: Аргументы и факты

Предновогодние благотворительные акции стартовали в Москве, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

«Новый год — любимый праздник для всех. Это время, когда каждый может совершить чудо и помочь сбыться чьей-то мечте», — написал он в своём канале.

Глава города рассказал об акции «Москва помогает», в рамках которой в павильоны «Фабрика подарков» желающие могут принести подарочные наборы и вещи для участников спецоперации, детей из новых регионов РФ или приютов для животных. Волонтёры, которые задействованы в этой акции, подскажут, какой подарок будет наиболее подходящим, и помогут составить текст открытки. Павильоны находятся на фестивальных площадках Москвы.

Кроме того, вновь стартовала акция «Добрая ёлка», которая ранее позволила исполнить желания более 4,2 тысячи детей. Эта акция проводится в четвертый раз. Она позволяет оказать помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Пожелания детей помещаются в праздничные шары на специальных «добрых ёлках» в популярных местах Москвы.

Также действует акция «Исполни желание». Она призвана поддержать ребят, которые находятся под опекой благотворительных фондов, соцучреждений и образовательных организаций. Помимо этого, акция проводится для детей, лечащихся в больницах российской столицы. На официальной странице инициативы любой желающий может прочитать и исполнить просьбы ребят к Деду Морозу.

Напомним, в конце октября Сергей Собянин сообщал, что социальному проекту «Давай дружить!» исполнилось пять лет. Мэр подчеркнул, что за это время инициатива стала важной поддержкой для детей-сирот и ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

