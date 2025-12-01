Омичам напомнили об изменениях в законах с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года в России начал действовать целый ряд важных изменений, которые коснутся всех — от автолюбителей до владельцев недвижимости и даже родителей. Для омичей особенно актуальны следующие нововведения.
Налоги: пеня за просрочку начнётся со 2 декабря.
Если вы еще не оплатили имущественные налоги — на квартиру, дом, гараж, землю или автомобиль — со 2 декабря начнут начисляться пени: 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки. Уведомления пришли еще осенью, а сейчас задолженность уже отображается в личном кабинете на Госуслугах (при наличии ИНН). Оплатить можно прямо онлайн.
Не получили бумажную квитанцию? Это не освобождает от обязанности платить — ответственность остается.
Зима наступила: летняя резина под запретом.
С 1 декабря и до конца февраля запрещено ездить на летних шинах. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей, хотя инспектор может ограничиться предупреждением. В Омской области, где морозы приходят рано, это правило особенно важно — ведь речь идет не только о штрафе, но и о безопасности.
Цифровой паспорт: теперь в банк — со смартфоном.
С 29 декабря россияне смогут использовать «цифровой паспорт» — QR-код из приложения «Госуслуги» — вместо бумажного документа при обращении в банк. Услуга доступна тем, у кого уже есть подтвержденный аккаунт и кто ранее проходил идентификацию. Ранее QR-код уже использовался для подтверждения возрaста при покупке алкоголя и табака.
Что еще изменилось?
— Косметика больше не сможет маскироваться под лекарства или еду: упаковка должна быть однозначно отличимой. На «семейных» средствах появится возрастная маркировка (например, «16+»).
— Детские игрушки до 14 лет и некоторые стройматериалы (шпатлевки, герметики, смеси) теперь будут маркироваться в системе «Честный знак».
— Утильсбор на ввозимые авто изменен: льготный тариф сохраняется только для машин до 160 л.с., более мощные авто обойдутся дороже.
— Биометрия для иностранцев: сдавать отпечатки и фото теперь можно в любом пограничном пункте с технической возможностью. Белорусы и дети до 6 лет — исключение.
