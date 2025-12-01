Омичам напомнили об изменениях в законах с 1 декабря

Если вы еще не оплатили имущественные налоги — на квартиру, дом, гараж, землю или автомобиль — со 2 декабря начнут начисляться пени: 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки. Уведомления пришли еще осенью, а сейчас задолженность уже отображается в личном кабинете на Госуслугах (при наличии ИНН). Оплатить можно прямо онлайн.