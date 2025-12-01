Проект «Молочная кухня» для будущих мам стартует в Хабаровском крае

С 1 декабря в Хабаровском крае стартует проект «Молочная кухня», который будет поддерживать будущих мам. Каждый месяц они смогут получать компенсацию до 3,5 тысячи рублей на покупку молока, творога, сметаны и кефира от местных производителей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Чтобы получить помощь, женщинам нужно обратиться в центр социальной поддержки после постановки на учет в женской консультации. Специалисты определят степень нуждаемости и оформят необходимые документы. Выплата будет зачисляться на банковскую карту, а расходы учитываться автоматически.
Проект начнется с Хабаровска, а затем распространится на все районы и округа региона, обеспечивая дополнительную поддержку будущим мамам в Хабаровском крае.