Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект «Молочная кухня» для будущих мам стартует в Хабаровском крае

Беременные женщины смогут получать компенсацию до 3,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 декабря в Хабаровском крае стартует проект «Молочная кухня», который будет поддерживать будущих мам. Каждый месяц они смогут получать компенсацию до 3,5 тысячи рублей на покупку молока, творога, сметаны и кефира от местных производителей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Чтобы получить помощь, женщинам нужно обратиться в центр социальной поддержки после постановки на учет в женской консультации. Специалисты определят степень нуждаемости и оформят необходимые документы. Выплата будет зачисляться на банковскую карту, а расходы учитываться автоматически.

Проект начнется с Хабаровска, а затем распространится на все районы и округа региона, обеспечивая дополнительную поддержку будущим мамам в Хабаровском крае.