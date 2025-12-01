Сафронов рассказал, что участники «Битвы экстрасенсов» не увидели у него рак

По словам Сафронова, наиболее показательным стал эксперимент на съемочной площадке, когда он просил экстрасенсов предсказать его будущее. Несмотря на то, что у него была вторая стадия рака, ни один из участников не заметил болезнь, что, по мнению иллюзиониста, подтвердило отсутствие у них реальных способностей, передает издание.