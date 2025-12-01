Какие индексации военных пенсий запланированы на 2026 год?

Пенсии тех, кто до 2026 года из числа военнослужащих и сотрудников силовых ведомств вышел на пенсию по выслуге лет или по инвалидности, также проиндексируют на 4%, с одновременным перерасчетом понижающего коэффициента. Этот процент индексации может вырасти, если инфляция в стране окажется выше прогнозируемой.