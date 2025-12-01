Какие индексации военных пенсий запланированы на 2026 год?

Законодательные изменения по пенсионному обеспечению разъясняет эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев:
Принят федеральный закон, которым изменен так называемый «понижающий коэффициент», применяемый при исчислении пенсии военных и приравненных к ним категорий граждан.
Для расчета военной пенсии применяется следующая схема:
Денежное довольствие рассчитывается как сумма должностного оклада, оклада по званию и надбавок (за выслугу лет и других);
Военнослужащий с выслугой 20 лет получает базовый размер пенсии в размере 50% от этой суммы;
За каждый дополнительный год выслуги свыше 20 лет к базовому размеру пенсии прибавляется 3%, но максимальный процент пенсии не превышает 85% от денежного довольствия;
При исчислении пенсии применяется понижающий коэффициент, который с первого января 2026 года составит 93,59% от денежного довольствия. В 2025 году понижающий коэффициент был 73,68%.
Ранее сообщалось, что с первого октября 2026 года военные пенсии проиндексируют на 4%. Это заложено в федеральном бюджете на 2026 год.
Пенсии тех, кто до 2026 года из числа военнослужащих и сотрудников силовых ведомств вышел на пенсию по выслуге лет или по инвалидности, также проиндексируют на 4%, с одновременным перерасчетом понижающего коэффициента. Этот процент индексации может вырасти, если инфляция в стране окажется выше прогнозируемой.