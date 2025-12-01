В Иркутской области выросли цены на топливо

В Иркутской области зафиксирован рост розничных цен на топливо. По данным Росстата, литр бензина АИ-92 теперь стоит в среднем 65,21 рубля, АИ-95 — 69,44 рубля, дизельное топливо — 78,63 рубля. Специалисты Отделения Банка России в Иркутске объясняют подорожание снижением объемов производства нефтепродуктов в стране.
— Это связано с плановым ремонтом на ряде российских заводов. Подорожание на оптовом рынке быстрее всего отразилось на розничных ценах независимых АЗС, которые преобладают в регионе, — говорится в сообщении Центробанка.
В годовом выражении стоимость бензина в Приангарье выросла на 18,7%, а дизельного топлива — на 9,6%.
