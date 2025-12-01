Ричмонд
В Татарстане передовая инженерная школа запустила профориентационный проект

Цель — показать старшеклассникам работу современного инженера-технолога.

Профориентационный проект «Цифровая химия в школе» запустила передовая инженерная школа (ПИШ) «Промхимтех» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) совместно с компанией-разработчиком «РТСИМ». ПИШ работает по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.

Цель проекта — показать старшеклассникам работу современного инженера-технолога, который управляет сложными процессами через цифровые двойники реальных установок. На занятиях школьники будут работать на тренажере «РТСИМ. Карьера» и осваивать принципы функционирования аппаратов в нефтегазохимической отрасли. Практические занятия уже начались в шести школах Казани и Нижнекамска. Программа рассчитана на 36 академических часов, она объединяет знания по химии, физике и математике.

«Мы идем к тому, чтобы объединить знания химика и программиста в одном специалисте. Таких кадров сегодня очень мало на рынке, а потребность в них высокая», — подчеркнул начальник отдела профориентационной работы КНИТУ Дмитрий Шишков.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.