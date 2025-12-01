В Татарстане передовая инженерная школа запустила профориентационный проект

Цель проекта — показать старшеклассникам работу современного инженера-технолога, который управляет сложными процессами через цифровые двойники реальных установок. На занятиях школьники будут работать на тренажере «РТСИМ. Карьера» и осваивать принципы функционирования аппаратов в нефтегазохимической отрасли. Практические занятия уже начались в шести школах Казани и Нижнекамска. Программа рассчитана на 36 академических часов, она объединяет знания по химии, физике и математике.