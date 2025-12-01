Овчинский: в ВАО построят базу для помещений «Жилищника района Сокольники»

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы сообщила, что в ВАО возводится ЖК на ул. Мироновская, площадь которого составит почти пятьдесят тыс. кв. метров. В здании будет размещено 568 квартир, включая восемь квартир для маломобильных граждан, что составляет почти 33 тыс. кв. метров жилой площади. Придомовая территория будет благоустроена и создана комфортная зона отдыха. Сейчас на объекте идут работы по устройству фасада, кровли и отделочные работы. Дом возводится в районе с развитой инфраструктурой: рядом расположены станции метро «Партизанская» и «Измайлово» МЦК, школы, детские сады, спорткомплексы, детская поликлиника, городская больница, Измайловский лесопарк.