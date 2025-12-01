Овчинский: в ВАО построят базу для помещений «Жилищника района Сокольники»

На востоке Москвы, в районе Сокольники, планируется провести реорганизацию участка в рамках программы КРТ. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, решение об этом было принято столичным правительством.
«В рамках проекта КРТ на улице Сокольнический Вал реорганизуют территорию площадью 2,05 гектара. Там планируется построить производственно-коммунальную базу для размещения офисных и складских помещений ГБУ “Жилищник района Сокольники”», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил Овчинский, суммарная площадь недвижимости составит более пяти тысяч квадратных метров. Объект будет размещен на участке, ограниченном железнодорожными путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги, а также Третьим транспортным кольцом. Реализация проекта запланирована на срок до шести лет.
Участок для редевелопмента находится по адресу: улица Сокольнический Вал, владение 37/10.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы сообщила, что в ВАО возводится ЖК на ул. Мироновская, площадь которого составит почти пятьдесят тыс. кв. метров. В здании будет размещено 568 квартир, включая восемь квартир для маломобильных граждан, что составляет почти 33 тыс. кв. метров жилой площади. Придомовая территория будет благоустроена и создана комфортная зона отдыха. Сейчас на объекте идут работы по устройству фасада, кровли и отделочные работы. Дом возводится в районе с развитой инфраструктурой: рядом расположены станции метро «Партизанская» и «Измайлово» МЦК, школы, детские сады, спорткомплексы, детская поликлиника, городская больница, Измайловский лесопарк.
В рамках программы комплексного развития территорий, направленной на преобразование бывших промзон и неэффективно используемых участков, создаются современные городские пространства, гармонично вписывающиеся в городскую среду. На данный момент в Москве в стадии проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью свыше четырех тысяч гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.