Доктор Мясников сказал, надо ли гладить беременных по животу

Врач и телеведущий Александр Мясников в видеорубрике «О наболевшем» признался, что очень любит гладить беременных женщин по животу.
«Я очень люблю гладить животы беременных женщин. Я у всех беременных даже в лифте спрашиваю: “Можно потрогать?” И, как правило, я угадываю мальчик иди девочка», — поделился Мясников.
Он напомнил, что в Библии сказано: «Плодитесь и размножайтесь».
«Давайте уже займемся делом», — призвал россиян доктор в конце передачи.
