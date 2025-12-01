Ричмонд
Доктор Мясников сказал, надо ли гладить беременных по животу

Александр Мясников признался, что очень люблю гладить животы беременных.

Источник: Аргументы и факты

Врач и телеведущий Александр Мясников в видеорубрике «О наболевшем» признался, что очень любит гладить беременных женщин по животу.

«Я очень люблю гладить животы беременных женщин. Я у всех беременных даже в лифте спрашиваю: “Можно потрогать?” И, как правило, я угадываю мальчик иди девочка», — поделился Мясников.

Он напомнил, что в Библии сказано: «Плодитесь и размножайтесь».

«Давайте уже займемся делом», — призвал россиян доктор в конце передачи.

Ранее врач Мясников раскрыл, в каком возрасте лучше всего рожать.

Он также рассказал, в каком возрасте стал отцом.