В Москве стартовала акция по сбору подарков для бездомных кошек и собак

Акция по сбору подарков для бездомных кошек и собак «Добрая елка для лапок» началась в Москве. Организация добровольческой деятельности отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Гостям предлагают изучить индивидуальные карточки питомцев приюта «Бирюлево». На них размещены фотографии кошек и собак, которые участвуют в акции, их клички и пожелания по подаркам. Для подопечных приюта москвичи могут передать корм и другие лакомства. Для комфортных прогулок животным также необходимы поводки, ошейники и шлейки, а для качественного отдыха и сна — лежанки. Все товары должны быть новыми и соответствовать сроку годности.
На каждой карточке размещен QR-код с подробной информацией о животном и номером телефона его куратора. Участники акции могут связаться с ним и навестить питомцев в приюте, погулять, поиграть, а также забрать питомца к себе домой. После завершения акции помощники волонтерского центра «Доброе место. ЮАО» отсортируют подарки, упакуют их в коробки и ближе к Новому году доставят в приют. Присоединиться к акции можно до 22 декабря в волонтерском центре «Доброе место. ЮАО» на улице Трофимова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.