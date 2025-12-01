В Москве стартовала акция по сбору подарков для бездомных кошек и собак

На каждой карточке размещен QR-код с подробной информацией о животном и номером телефона его куратора. Участники акции могут связаться с ним и навестить питомцев в приюте, погулять, поиграть, а также забрать питомца к себе домой. После завершения акции помощники волонтерского центра «Доброе место. ЮАО» отсортируют подарки, упакуют их в коробки и ближе к Новому году доставят в приют. Присоединиться к акции можно до 22 декабря в волонтерском центре «Доброе место. ЮАО» на улице Трофимова.