Электронные браслеты первоклассников вместо карт вводят в Нижнем Новгороде

Как сообщил в своём tg-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, скоро привычные электронные карты первоклассников города можно будет заменить на универсальные браслеты.

Одновременно нововведение можно будет использовать как пропуск в школу, а также банковскую карту.

Отмечается, что Нижний Новгород решил реализовать такую альтернативу совместно с банком-партнером впервые в России.

«Мы видим преимущество, во-первых, в удобстве: браслет всегда на руке, его сложнее потерять или где-то забыть. Во-вторых, с раннего возраста происходит обучение детей основам финансовой грамотности под контролем взрослых. Однако выбор остается за родителями и самим ребенком. Продолжать пользоваться картой тоже можно», — пояснил градоначальник.

Напомним, около 14 тыс. первоклассников поступили в школы Нижнего Новгорода в этом году.

В понедельник, 1 сентября, за парты в городе вернулись более 144 тыс. учеников.