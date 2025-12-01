В Волгоградской области проверят готовность всех служб к зиме

В Волгоградской области началась масштабная подготовка к работе в зимних условиях. На оперативном совещании 1 декабря 2025 года губернатор Андрей Бочаров поставил задачу в течение недели проверить готовность всех систем жизнеобеспечения региона к осложнению погодных условий, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
По прогнозам синоптиков, ближайшие две недели в регионе сохранится относительно теплая погода. Однако в ночные и утренние часы температура будет опускаться ниже нуля, что приведет к туманам, гололеду, мокрому снегу и сильному ветру. Этот период решено использовать для завершения дорожных работ, благоустройства и принятия дополнительных мер безопасности.
Особое внимание уделят дорожной и транспортной инфраструктуре. Проверят готовность общественного и школьного транспорта. На въездах в область усилят контроль за техническим состоянием большегрузов.
Кроме того, губернатор поручил усилить контроль за работой управляющих компаний, отвечающих за содержание дворов и жилых домов. Также совместно с МЧС пройдут специальные тренировки для отработки действий оперативных служб при чрезвычайных ситуациях на дорогах и объектах ЖКХ.