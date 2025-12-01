В Волгоградской области проверят готовность всех служб к зиме

По прогнозам синоптиков, ближайшие две недели в регионе сохранится относительно теплая погода. Однако в ночные и утренние часы температура будет опускаться ниже нуля, что приведет к туманам, гололеду, мокрому снегу и сильному ветру. Этот период решено использовать для завершения дорожных работ, благоустройства и принятия дополнительных мер безопасности.