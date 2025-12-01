В тамбовском вузе завершилась школа «Студтуризма»

Школа «Студтуризма» проходила в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Тамбовской области.
В первый день эксперты познакомили студентов с основами направления, например, опытный участник турклуба «Державинский» Иван Безлепкин структурировал для новичков понятие туризма и его виды. Президент федерации спортивного туризма Тамбовской области Сергей Серегин поделился алгоритмом первых шагов в активном туризме, а руководитель турклуба «Державинский» Анна Говердовская систематизировала принципы организации туристско-краеведческих походов. Кроме того, начинающие туристы проходили квест, разделенный на пять станций: установка палатки, станция страховочных работ, вязка узлов, веревочная станция и спасательные работы.
«Основная цель этой встречи — объяснить первокурсникам, что участвовать в грантовых конкурсах не сложно. Абсолютно реально получить грантовую поддержку на реализацию своих инициатив. Я рассказал студентам о региональных и всероссийских грантовых возможностях: как правильно заполнять документы, соблюдая все нужные механизмы и процедуры. Затем мы на практике попробовали создать проектные инициативы по шаблону проектов для дальнейшей возможной подачи на грантовый конкурс», — подчеркнул заместитель директора департамента молодежной политики Тамбовской области Тигран Маркарян.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.