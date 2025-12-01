В тамбовском вузе завершилась школа «Студтуризма»

«Основная цель этой встречи — объяснить первокурсникам, что участвовать в грантовых конкурсах не сложно. Абсолютно реально получить грантовую поддержку на реализацию своих инициатив. Я рассказал студентам о региональных и всероссийских грантовых возможностях: как правильно заполнять документы, соблюдая все нужные механизмы и процедуры. Затем мы на практике попробовали создать проектные инициативы по шаблону проектов для дальнейшей возможной подачи на грантовый конкурс», — подчеркнул заместитель директора департамента молодежной политики Тамбовской области Тигран Маркарян.