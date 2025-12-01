Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости

ЛДПР предложила ограничить взыскания из пенсии по старости до 30% максимум.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают закрепить в законодательстве РФ специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер — не более 30%.

Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Изменения предлагается внести в статью 99 федерального закона «Об исполнительном производстве». Документ имеется в распоряжения РИА Новости.

«Предлагаемые изменения закрепляют специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер — не более 30%», — сказано в пояснительный записке.

Отмечается, что законопроект не изменяет действующий порядок обращения взыскания по социально значимым видам требований — алиментам, возмещению вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и вреда, причиненного преступлением.

Кроме того, в документе подчеркивается, что предлагаемое введение специального ограничения удержаний не затрагивает установленную законодательством систему обеспечения прав взыскателей по указанным категориям требований и обеспечивает необходимый дифференцированный подход, позволяющий одновременно учитывать интересы уязвимых должников и не снижать уровень защиты лиц, в пользу которых вынесены исполнительные документы.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить более справедливый и социально ориентированный механизм обращения взыскания, учитывающий специфику пенсионных доходов, повысит предсказуемость правоприменения и укрепит гарантии защиты минимального уровня материального обеспечения граждан пенсионного возраста.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше