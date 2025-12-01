В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают закрепить в законодательстве РФ специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер — не более 30%.
Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Изменения предлагается внести в статью 99 федерального закона «Об исполнительном производстве». Документ имеется в распоряжения РИА Новости.
«Предлагаемые изменения закрепляют специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер — не более 30%», — сказано в пояснительный записке.
Отмечается, что законопроект не изменяет действующий порядок обращения взыскания по социально значимым видам требований — алиментам, возмещению вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и вреда, причиненного преступлением.
Кроме того, в документе подчеркивается, что предлагаемое введение специального ограничения удержаний не затрагивает установленную законодательством систему обеспечения прав взыскателей по указанным категориям требований и обеспечивает необходимый дифференцированный подход, позволяющий одновременно учитывать интересы уязвимых должников и не снижать уровень защиты лиц, в пользу которых вынесены исполнительные документы.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить более справедливый и социально ориентированный механизм обращения взыскания, учитывающий специфику пенсионных доходов, повысит предсказуемость правоприменения и укрепит гарантии защиты минимального уровня материального обеспечения граждан пенсионного возраста.