Мощная вспышка на Солнце: какой силы будет магнитная буря 2 декабря 2025

Ученые не прогнозируют появление магнитных бурь 2 декабря 2025 года. Однако ситуацию может изменить внезапная вспышка на Солнце. Утром 1 декабря Лаборатория солнечной астрономии зафиксировала сильную вспышку класса X1.9. О том, что ожидать метеозависимым в начале декабря и как снизить влияние магнитных бурь на организм, — в материале URA.RU.