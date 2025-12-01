Введение городских тарифов на транспорт между Нижним и Кстово не планируется

Введение городских тарифов на общественном транспорте между Нижним Новгородом и Кстовским округом в ближайшее время не планируется. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Напомним, что Кстовский округ официально стал частью Нижнего Новгорода с 4 апреля 2025 года. Теперь территория городского округа г. Нижний Новгород протягивается вдоль реки Волги от Балахнинского до Лысковского районов. Однако, несмотря на состоявшееся объединение, жители обоих городов продолжают ездить на общественном транспорте по междугородним тарифам, хотя предполагается, что это должны быть городские маршруты. В таком случае стоимость проезда составит 40 рублей, но кстовчанам приходится платить в несколько раз больше.
Как пояснили в минтрансе, маршруты между Нижним Новгородом и Кстово работают по нерегулируемым тарифам по свидетельствам на осуществление перевозок, которые действуют до 2027 года. А сама единая маршрутная сеть, которая начнет действовать в «большом» Нижнем Новгороде, пока формируется.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дефицит водителей остается главной проблемой общественного транспорта в Нижегородской области.