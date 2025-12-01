Введение городских тарифов на транспорт между Нижним и Кстово не планируется

Напомним, что Кстовский округ официально стал частью Нижнего Новгорода с 4 апреля 2025 года. Теперь территория городского округа г. Нижний Новгород протягивается вдоль реки Волги от Балахнинского до Лысковского районов. Однако, несмотря на состоявшееся объединение, жители обоих городов продолжают ездить на общественном транспорте по междугородним тарифам, хотя предполагается, что это должны быть городские маршруты. В таком случае стоимость проезда составит 40 рублей, но кстовчанам приходится платить в несколько раз больше.