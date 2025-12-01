Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председателем Федерации профсоюзов Башкирии снова стала Гузель Мирошниченко

Гузель Мирошниченко снова возглавила Федерацию профсоюзов Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой озвучил новое кадровое назначение.

— Гузель Фаритовна Мирошниченко избрана председателем Федерации профсоюзов Республики Башкортостан на очередной пятилетний срок. Гузель Фаритовна, поздравляем, желаем успехов, — заявил руководитель региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.