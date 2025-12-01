Председателем Федерации профсоюзов Башкирии снова стала Гузель Мирошниченко

Сегодня, 1 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой озвучил новое кадровое назначение.
— Гузель Фаритовна Мирошниченко избрана председателем Федерации профсоюзов Республики Башкортостан на очередной пятилетний срок. Гузель Фаритовна, поздравляем, желаем успехов, — заявил руководитель региона.
