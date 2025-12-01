Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На семи улицах воронежской Отрожки 2 декабря временно отключат холодное водоснабжение

Специалисты заменят пожарный гидрант.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 2 декабря, часть жителей микрорайона Отрожка в Воронеже столкнется с временным отключением холодной воды. Ограничение связано с плановыми работами по замене пожарного гидранта.

Как сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж», отключение затронет семь улиц и продлится с 10:00 до 14:00.

Список адресов, где будет отключена вода:

· ул. Калининградская (дома с 101 по 137);

· ул. Литейная;

· ул. Восточная;

· ул. Солидарности;

· ул. Диспетчерская;

· ул. Тепловозная;

· пер. Еловый.

Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят жителей указанных улиц заранее позаботиться о запасе воды на период проведения работ.