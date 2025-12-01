На семи улицах воронежской Отрожки 2 декабря временно отключат холодное водоснабжение

Во вторник, 2 декабря, часть жителей микрорайона Отрожка в Воронеже столкнется с временным отключением холодной воды. Ограничение связано с плановыми работами по замене пожарного гидранта.
Как сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж», отключение затронет семь улиц и продлится с 10:00 до 14:00.
Список адресов, где будет отключена вода:
· ул. Калининградская (дома с 101 по 137);
· ул. Литейная;
· ул. Восточная;
· ул. Солидарности;
· ул. Диспетчерская;
· ул. Тепловозная;
· пер. Еловый.
Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят жителей указанных улиц заранее позаботиться о запасе воды на период проведения работ.