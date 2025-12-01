В Костромской области три природные территории стали особо охраняемыми

Статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) получили три объекта в Костромской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
В число ООПТ вошел государственный природный заказник площадью 6222 га в Вохомском районе, важный для сохранения экологического каркаса бассейна реки Ветлуги. Новый статус получил и памятник природы площадью 699 га, также расположенный в Вохомском районе. Третьим объектом стал государственный природный заказник в Солигаличском районе площадью более 11 тыс. га, он обеспечивает непрерывность экологической сети бассейнов рек Волга и Северная Двина.
Кроме того, эти территории являются местами обитаниями редких видов флоры и фауны. Сеть охраняемых природных территорий Костромской области уже насчитывает более 40 объектов регионального и местного значений, а также заповедник «Кологривский лес» федерального значения. Данные территории формируют экологический каркас области, что позволяет поддерживать стабильность экосистем и сохранять биологическое разнообразие.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.