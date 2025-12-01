Аксенов ответил на вопрос о новогодних мероприятиях в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в Крыму на новогодние праздники не планируется, безопасность остается главным приоритетом, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, а безопасность крымчан остается главным приоритетом. Но это не значит, что наши гости и жители республики не должны радоваться самому долгожданному празднику», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму с 1 декабря стартовала сезонная акция «Новый год в Крыму как дома».
«Акция проводится уже в третий раз, она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул», — подчеркнул глава республики.