Зачем россияне массово переходят на наличные, объяснил экономист

Согласно данным Центрального банка России, с июля по сентябрь у россиян стало в обращении на 659 миллиардов рублей больше наличных средств, что в пять раз превышает прирост за тот же период 2024 года, когда увеличение составило всего 137 миллиардов рублей, сообщает ИА DEITA.RU.
Такие масштабы напоминали показатели 2022 года, когда из-за экономической нестабильности граждане активно снимали деньги со счетов, увеличив объем наличности на рекордные 1,1 триллиона рублей. Эксперты, опрошенные газетой «Московский Комсомолец», связывают нынешний рост спроса на наличные с тем, что летом участились случаи отключения мобильного интернета.
В розничной торговле подобные ситуации осложняли оплату картами, поэтому многие стали заранее запасаться наличными на всякий случай. Также на ситуацию повлияло усиление контроля со стороны банков: с сентября кредитные организации начали более тщательно проверять переводы между физлицами и крупные операции по снятию наличных. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством, однако в результате под дополнительным надзором оказываются и обычные клиенты.
Чтобы избежать лишних вопросов, часть граждан предпочитает держать деньги «на руках». Еще одним фактором стала активизация налоговых органов, которые с лета начали сверять доходы граждан с остатками на банковских счетах. Для многих это стало поводом вернуться к наличным расчетам, особенно среди тех, кто работает в неофициальном секторе.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что рост наличных существенно не повлияет на экономику, поскольку более 87% всех платежей в стране осуществляются безналичным способом. Он не ожидает масштабного перехода к «наличному будущему».
По его словам, увеличение объема наличных связано прежде всего с уходом части граждан в наличный оборот после введения новых мер контроля и подготовительными действиями к внедрению цифрового рубля. При этом уровень доверия к банкам, по мнению Беляева, снизился лишь незначительно.
Также он отметил, что наличные не оказывают прямого воздействия на инфляцию: «Понятие денежной массы шире, чем просто наличные деньги. В нее входят и счета до востребования, и депозиты, тоже доступные по мере необходимости. Наличка на руках у населения не влияет напрямую на инфляционные процессы».