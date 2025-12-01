Зачем россияне массово переходят на наличные, объяснил экономист

Также он отметил, что наличные не оказывают прямого воздействия на инфляцию: «Понятие денежной массы шире, чем просто наличные деньги. В нее входят и счета до востребования, и депозиты, тоже доступные по мере необходимости. Наличка на руках у населения не влияет напрямую на инфляционные процессы».