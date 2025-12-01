Жителям Хабаровского края повысят размер пенсий и пособий в 2026 году

В наступающем году получатели пенсий, пособий и социальных выплат в Хабаровском крае могут рассчитывать на увеличение бюджета. Как напоминает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», с 1 января 2026 года подрастет и минимальный размер оплаты труда — до 27093 рублей в месяц.
Страховые пенсии повысят в России с 1 января. Размер индексации составит 7,6%, она распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров. Страховая часть составит 9584 рубля 69 копеек, а средний размер страховой пенсии по старости по России достигнет 27 тысяч рублей.
С 1 апреля 2026 года будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Ожидается, что их размер увеличится на 6,8%. Социальные пенсии предназначены для инвалидов с детства и детей-инвалидов. Также они положены людям, которые никогда не работали или не набрали достаточного стажа для получения страховой пенсии.
В августе пенсии будут увеличены для пожилых людей, которые продолжали работать после выхода на пенсию, и за которых работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд в прошлом году. Повышение произойдет автоматически, исходя из суммы, поступившей в пенсионную систему в прошлом году.
В 2026 году пенсию повысят людям, которые в декабре 2025 года или в следующем году отметят 80-летие, а также тем, кто получит инвалидность I группы. Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, а ее размер в 2026 году составит 9584 рубля 69 копеек.
Увеличение МРОТ «подтянет» за собой также увеличение детских пособий. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28773 рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10790 рублей.
Размер ежемесячных выплат на детей до 17 лет будет определяться исходя из прожиточного минимума. В 2026 году этот показатель достигнет 18939 рублей на человека. Пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате в размере 50% от прожиточного минимума, 13778 рублей при 75% и 18371 рубль при 100%.
Материнский капитал также увеличится. За первого ребенка он составит 737 тысяч 204 рубля, а за второго — 974 тысячи 189 рублей, если за первого ребенка выплаты не производились.