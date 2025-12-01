Жителям Хабаровского края повысят размер пенсий и пособий в 2026 году

С 1 апреля 2026 года будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Ожидается, что их размер увеличится на 6,8%. Социальные пенсии предназначены для инвалидов с детства и детей-инвалидов. Также они положены людям, которые никогда не работали или не набрали достаточного стажа для получения страховой пенсии.