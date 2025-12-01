Власти Минска сказали, через какое время брошенное авто сдадут на металлолом. Подробности рассказал в эфире СТВ первый заместитель главы администрации Центрального района Минска Александр Мацевич.
Он сообщил, что ГАИ, коммунальные службы, а также активные минчане оперативно информируют о подобных авто. Администрация района запрашивает в соответствующих государственных органах персональные данные владельца — ответ приходит в течение 15 дней.
— Далее мы формируем предписание владельцу этого транспортного средства. Если в течение 30 дней после получения извещения он не приводит авто в надлежащее техническое состояние, приезжает эвакуатор и перемещает машину на платную охраняемую стоянку, — пояснил Мацевич.
По его словам, речь идет не столько про старые разваливающиеся автомобили. Это касается и довольно свежих по году выпуска авто, которые не используются по назначению больше шести месяцев после окончания действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении и не поддерживаться в надлежащем состоянии. В указанном случае, добавил Александр Мацевич, это признается неэксплуатируемым транспортом. Он должен находиться или в охраняемом месте, или во дворе, или на придомовой территории одноквартирного и блокированного жилых домов.
Чиновник добавил: если в течение трех месяцев со дня помещения транспортного средства на охраняемую стоянку гражданин не обращается за возвратом автомобиля, то его вновь информируют в течение 30 дней.
— Если человек не предпринимает никаких действий, она готовит документы в суд для признания машины бесхозяйной, — сказал Александр Мацевич.
На основании судебного решения бесхозные автомобили впоследствии будут сданы на металлолом. Однако собственник авто может не дожидаться такого развития событий, а сам переместить транспорт на охраняемую стояку, привести его в норму или же самостоятельно позаботиться об утилизации.
