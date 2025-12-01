Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска сказали, через какое время брошенное авто сдадут на металлолом

Власти сказали минчанам, через какое время брошенный автомобиль сдадут на металлолом.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска сказали, через какое время брошенное авто сдадут на металлолом. Подробности рассказал в эфире СТВ первый заместитель главы администрации Центрального района Минска Александр Мацевич.

Он сообщил, что ГАИ, коммунальные службы, а также активные минчане оперативно информируют о подобных авто. Администрация района запрашивает в соответствующих государственных органах персональные данные владельца — ответ приходит в течение 15 дней.

— Далее мы формируем предписание владельцу этого транспортного средства. Если в течение 30 дней после получения извещения он не приводит авто в надлежащее техническое состояние, приезжает эвакуатор и перемещает машину на платную охраняемую стоянку, — пояснил Мацевич.

По его словам, речь идет не столько про старые разваливающиеся автомобили. Это касается и довольно свежих по году выпуска авто, которые не используются по назначению больше шести месяцев после окончания действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении и не поддерживаться в надлежащем состоянии. В указанном случае, добавил Александр Мацевич, это признается неэксплуатируемым транспортом. Он должен находиться или в охраняемом месте, или во дворе, или на придомовой территории одноквартирного и блокированного жилых домов.

Чиновник добавил: если в течение трех месяцев со дня помещения транспортного средства на охраняемую стоянку гражданин не обращается за возвратом автомобиля, то его вновь информируют в течение 30 дней.

— Если человек не предпринимает никаких действий, она готовит документы в суд для признания машины бесхозяйной, — сказал Александр Мацевич.

На основании судебного решения бесхозные автомобили впоследствии будут сданы на металлолом. Однако собственник авто может не дожидаться такого развития событий, а сам переместить транспорт на охраняемую стояку, привести его в норму или же самостоятельно позаботиться об утилизации.

Ранее мы писали, что с 1 декабря 2025 года меняется подход к зимним шинам легковых автомобилей, который затронет многих белорусов: «Горная вершина с тремя пиками и снежинкой внутри».

Тем временем ГАИ сказала, куда минчане могут прислать информацию о заснеженных дорогах.

Кроме того, Белстат сказал, что белорусы тратят на питание 37,2% своих доходов, а на оплату услуг 24,7%.