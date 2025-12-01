Власти Минска сказали, через какое время брошенное авто сдадут на металлолом

По его словам, речь идет не столько про старые разваливающиеся автомобили. Это касается и довольно свежих по году выпуска авто, которые не используются по назначению больше шести месяцев после окончания действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении и не поддерживаться в надлежащем состоянии. В указанном случае, добавил Александр Мацевич, это признается неэксплуатируемым транспортом. Он должен находиться или в охраняемом месте, или во дворе, или на придомовой территории одноквартирного и блокированного жилых домов.