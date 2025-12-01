Молдова на грани демографической катастрофы: Страна теряет население быстрее большинства государств ЕС, а власть продолжает закрывать глаза на депопуляцию

Параллельно Республика Молдова остаётся среди стран с самой низкой продолжительностью жизни в Европе, а население стремительно стареет. К 2054 году около трети населения страны будет старше 65 лет, а к концу века доля пожилых может достигнуть 40%. Кто будет работать? Кто будет поддерживать пенсионную систему? Кто будет платить за здравоохранение? Власть избегает этих вопросов, потому что у неё нет реальных ответов.