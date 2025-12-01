Депопуляция — самая серьёзная угроза для Республики Молдова.
Республика Молдова медленно угасает. И это происходит не только по объективным причинам, но прежде всего из-за власти, которая сознательно игнорирует самую тяжёлую проблему государства — депопуляцию. Данные ООН из отчёта World Population Prospects 2024 официально подтверждают то, о чём мы говорим уже много лет: Молдова вступила в фазу глубокого, структурного и долгосрочного демографического спада.
Более того, наша страна входит в число государств с самым высоким относительным сокращением численности населения до 2054 года. Это — демографический приговор. И власть PAS не может утверждать, что не знает об этом. Она знает. Она видит. Но не действует.
Депопуляция это не просто цифра в таблице. Это прямой удар по экономике, рынку труда, социальной системе и, как следствие, по национальной безопасности. Рождаемость опустилась ниже уровня простого воспроизводства, а это означает жёсткую правду: Молдова уменьшается от поколения к поколению под управлением власти, которая хвастается реформами, но теряет людей.
Главный двигатель этой катастрофы, массовая миграция. Уезжают молодые. Уезжают молодые семьи. Уезжает рабочая сила. Уезжает будущее. А власть PAS вместо того, чтобы создавать реальные условия для того, чтобы люди оставались или возвращались, ограничивается обещаниями, лозунгами и стратегиями «на бумаге».
Где реальная национальная программа возвращения диаспоры?
Где серьёзная поддержка молодых семей?
Где политика стимулирования рождаемости?
Где настоящий пакет мер для молодёжи?
Ответ один: этого не существует. Существуют лишь слоганы и речи.
Параллельно Республика Молдова остаётся среди стран с самой низкой продолжительностью жизни в Европе, а население стремительно стареет. К 2054 году около трети населения страны будет старше 65 лет, а к концу века доля пожилых может достигнуть 40%. Кто будет работать? Кто будет поддерживать пенсионную систему? Кто будет платить за здравоохранение? Власть избегает этих вопросов, потому что у неё нет реальных ответов.
В этих условиях депопуляция перестаёт быть лишь социальной проблемой, она становится проблемой национальной безопасности. А тот факт, что власть PAS воспринимает эту тему как второстепенную, является исторической безответственностью, последствия которой будут оплачивать будущие поколения.
Поэтому я говорю прямо: Республика Молдова теряет не только население, она теряет время, теряет шансы и теряет будущее под управлением власти, которая много говорит о реформах, но не способна остановить опустошение страны.
Если борьба с депопуляцией не станет приоритетом номер один на национальном уровне — с финансированием, конкретными решениями и реальными политиками, а не с пустыми речами, мы рискуем оказаться в абсурдной ситуации: строить европейские институты, дороги и стратегии для страны без людей, для страны, которая исчезает.