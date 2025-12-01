В российских школах ввели агротехнологический профиль обучения

Познакомиться с аграрной профессией можно со школьной скамьи, для этого по всей стране создаются агротехнологические классы. В них школьники углубленно изучают химию, биологию, математику и физику, что позволяет им в будущем поступить в аграрные колледжи и вузы, а также выбрать в качестве карьерного трека агропромышленный комплекс. Сегодня агротехклассов уже более 600, а по словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, в 2026 году их число вырастет до 1300.