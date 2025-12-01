Делегация из Боснии и Герцеговины посетила кубанский центр зерна

Национальный центр зерна (НЦЗ) им. П. П. Лукьяненко в Краснодаре, работа которого отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», посетила делегация из Боснии и Герцеговины. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Гостям показали фитотронно-тепличный комплекс. Заведующий им Владимир Нормов рассказал о направлениях исследований и технологических возможностях камер, отметив, что в центре созданы условия дублирования дневного света, установлены полноспектральные лампы и современные системы отопления. Ведущий научный сотрудник отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Алексей Яновский продемонстрировал опыты по скрещиванию линий яровой и озимой твердой пшеницы. Зарубежные делегаты оценили высокий уровень модернизации и масштабность проводимых опытов.
Участники переговоров договорились о более детальном обсуждении стратегии и направлений взаимодействия. Мэрия Краснодара сообщила о готовности поддержать инициативы сотрудничества и построение мостов для дальнейшего диалога. Среди возможных направлений сотрудничества — не только интерес к селекционным разработкам пшеницы и кукурузы, но и передача опыта использования современных агрономических практик.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.