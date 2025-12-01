Разрушителя Леопардовой набережной задержали во Владивостоке

Несколько дней назад в социальных сетях распространили видео с места происшествия. Жители улицы Басаргина утром обнаружили, что неизвестный водитель снёс несколько элементов благоустройства набережной, проехавшись по ней ночью. На участке, где произошло ДТП, движение автомобильного транспорта не предусмотрено. Местные жители предположили, что водитель, вероятно, является жителем одного из домов по улице Басаргина, который потерял ключ-брелок от шлагбаума, чтобы подъехать к дому, собственно, по проезжей части, и решил воспользоваться несанкционированным объездом через набережную.
Запись похождений ночного гонщика на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado с камеры видеонаблюдения, а также фотографии последствий его развлечений заметили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей и решили привлечь нарушителя к установленной законом ответственности. Оперативно-розыскные мероприятия длились недолго — 43-летнего водителя задержали и составили на него административные протоколы по шести статьям.
За пять нарушений его уже оштрафовали: за отсутствие водительских прав на 5 тысяч (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО на 800 рублей (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), за отсутствие регистрации транспортного средства на 500 рублей (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), за езду по пешеходной дорожке на 2 тысячи (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ) и за повреждение дорожных сооружений ещё на 2 тысячи (ст. 12.33 КоАП РФ).
Административное дело об оставлении водителем места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) находится на рассмотрении в суде. Так как водительских прав, чтобы их аннулировать, у нарушителя нет, ему грозит административный арест, вопрос в сроке — максимальное наказание составляет 15 суток.