Разрушителя Леопардовой набережной задержали во Владивостоке

Несколько дней назад в социальных сетях распространили видео с места происшествия. Жители улицы Басаргина утром обнаружили, что неизвестный водитель снёс несколько элементов благоустройства набережной, проехавшись по ней ночью. На участке, где произошло ДТП, движение автомобильного транспорта не предусмотрено. Местные жители предположили, что водитель, вероятно, является жителем одного из домов по улице Басаргина, который потерял ключ-брелок от шлагбаума, чтобы подъехать к дому, собственно, по проезжей части, и решил воспользоваться несанкционированным объездом через набережную.