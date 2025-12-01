Ричмонд
Юная жительница Приморья одержала победу во всероссийском конкурсе «Памяти героев верны!»

Юнармеец отряда «Монолит им. М. Котова» Хорольского муниципального округа Екатерина Веселовская стала победительницей масштабного Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!». Церемония награждения пройдет в Москве 3 декабря.

Источник: ДЕЙТА

Конкурс, организованный фондом «Защитники Отечества», собрал около 10 тысяч участников по всей стране в девяти номинациях. Екатерина одержала победу в номинации «Эссе на тему “Династия военных”».

В эссе Катя рассказала о своей семье, о службе родственников, о мужестве и верности Родине, которые передаются из поколения в поколение. Работа сразу привлекла внимание жюри и стала лучшей в стране. Ключевую роль в создании работы сыграл старый семейный альбом, который бережно сохранил отец Екатерины.

«Этот альбом сохранился благодаря моему папе. Он в подростковом возрасте начал его писать и описывал всё от и до. То есть от начала зарождения нашей семьи и семьи, в которой он рос по линии бабушки и дедушки», — рассказала Екатерина.

На страницах альбома ожила история семьи: от доблестного защитника Отечества в годы Великой Отечественной войны — дедушки Кати — до её брата, дяди и отца, которые в настоящее время стоят на защите рубежей страны.

«Конкурс “Памяти героев верны!” — это создание живой семейной хроники страны. Мы привлекаем к участию ветеранов СВО и их близких, потому что именно в связи поколений дети учатся преемственности и ответственности за будущее.

В работах участников виден характер народа: верность, взаимная поддержка, достоинство. За каждым произведением стоит конкретная судьба, которая продолжает жить в нашей памяти и поступках. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе и поддержал его главную цель — через творчество передать наши традиционные ценности, культурный и исторический код, увековечить подвиги защитников«, — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда “Защитники Отечества” Анна Цивилева.

Победа Екатерины Веселовской — яркий пример того, как личная история каждой семьи, сохраненная память и преемственность поколений становятся частью великой истории всей России.

