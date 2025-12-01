Юная жительница Приморья одержала победу во всероссийском конкурсе «Памяти героев верны!»

Конкурс, организованный фондом «Защитники Отечества», собрал около 10 тысяч участников по всей стране в девяти номинациях. Екатерина одержала победу в номинации «Эссе на тему “Династия военных”».
В эссе Катя рассказала о своей семье, о службе родственников, о мужестве и верности Родине, которые передаются из поколения в поколение. Работа сразу привлекла внимание жюри и стала лучшей в стране. Ключевую роль в создании работы сыграл старый семейный альбом, который бережно сохранил отец Екатерины.
«Этот альбом сохранился благодаря моему папе. Он в подростковом возрасте начал его писать и описывал всё от и до. То есть от начала зарождения нашей семьи и семьи, в которой он рос по линии бабушки и дедушки», — рассказала Екатерина.
На страницах альбома ожила история семьи: от доблестного защитника Отечества в годы Великой Отечественной войны — дедушки Кати — до её брата, дяди и отца, которые в настоящее время стоят на защите рубежей страны.
«Конкурс “Памяти героев верны!” — это создание живой семейной хроники страны. Мы привлекаем к участию ветеранов СВО и их близких, потому что именно в связи поколений дети учатся преемственности и ответственности за будущее.
В работах участников виден характер народа: верность, взаимная поддержка, достоинство. За каждым произведением стоит конкретная судьба, которая продолжает жить в нашей памяти и поступках. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе и поддержал его главную цель — через творчество передать наши традиционные ценности, культурный и исторический код, увековечить подвиги защитников«, — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда “Защитники Отечества” Анна Цивилева.
Победа Екатерины Веселовской — яркий пример того, как личная история каждой семьи, сохраненная память и преемственность поколений становятся частью великой истории всей России.