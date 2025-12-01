Число белорусских зубров в Башкирии увеличилось до 23

Число зубров в природном парке «Мурадымовское ущелье» достигло 23. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Башкирии Нияз Фазылов на совещании правительства 1 декабря.
По его словам, в 2025 году появился на свет один зубренок. Сейчас три взрослые самки и один детеныш находятся в демонстрационном вольере, остальные особи — на свободном выгуле. Адаптация диких зверей из Беларуси прошла успешно.
Когда установится снежный покров, зубры вольной группировки спустятся к вольерному хозяйству. Там специалисты осмотрят животных и обновят им GPS-ошейники.
По словам Фазылова, в дальнейшем возможен завоз еще 9 зубров в Башкирию — на средства федерального гранта. Заявку на участие в конкурсе ведомство уже направило.