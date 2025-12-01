Ричмонд
Очередной любитель «водных процедур» утопил свой Cobalt в канале

Vaib.uz (Узбекистан. 1 декабря). В Сырдарьинской области спасателям МЧС вновь пришлось вытаскивать из воды автомобиль, попавший в канал из-за беспечного отношения к вождению. На этот раз «героем» дня стал водитель Cobalt, который не справился с управлением в махалле «Йулдошобод» Мирзаабадского района.

Источник: Соцсети

По данным спасателей, машина вылетела в канал «по неосторожности водителя». На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые с помощью спецтехники и оборудования вытащили утонувший автомобиль из воды. К счастью, сам водитель после происшествия смог самостоятельно выбраться на безопасное место и не пострадал.

В результате инцидента, к счастью, никто не получил травм. Однако история — очередное напоминание всем автолюбителям о необходимости быть предельно внимательными за рулём, особенно вблизи водоёмов и каналов.