В Ташкенте продолжается борьба за чистый воздух: Специальная комиссия подвела итоги первой недели работы

Погодные условия усугубляют проблему.
Чиновники объяснили, что с 29 ноября над Ташкентом усилился холодный антициклон — атмосферное давление возросло, температура ночью резко понизилась, а днём наблюдается лишь слабое потепление. Это привело к частым утренним туманам, а длительная инверсия не позволяет частицам пыли и дыма подниматься вверх, из-за чего они накапливаются в приземных слоях атмосферы. В таких условиях даже жёсткие меры и закрытие производств не дают быстрого эффекта.
Масштабные проверки и первые итоги.
За период с 24 по 28 ноября комиссия провела тотальные проверки и рейды в Ташкенте и пригородах:
Проверено 1 449 теплиц: деятельность 67 приостановлена, по 403 случаям оформлены административные протоколы, 19 хозяйствам выданы технические условия для подключения к газовым сетям.
Выявлено 53 незаконных строительных объекта, деятельность 34 временно приостановлена. Зафиксировано 186 случаев загрязнения атмосферы, 188 человек привлечены к административной ответственности. На 51 стройке установлены водяные распылители для уменьшения пыли.
К ответственности привлечены 837 водителей, перевозивших грузы в открытом виде, 206 оштрафованы за превышение нормативов по загрязнению.
Проведены дополнительные экологические мероприятия: увлажнены 77 улиц и 165 общественных пространств, очищено 121 км арыков, запущено 126 фонтанов.
В Ташкентской области выявлено 54 случая незаконной добычи песчано-гравийной смеси из русел рек.
Динамика загрязнения: есть ли эффект?
По данным комиссии, комплексные меры дали определённый эффект (предельно допустимая норма в соответствии с национальным стандартом концентрации 60 мкг/м3):
24 ноября уровень PM2.5 составлял 171 мкг/м³.
25 ноября — 152 мкг/м³.
26 ноября — 140 мкг/м³.
27 ноября — 111 мкг/м³.
28 ноября показатель снизился до 97 мкг/м³.
Однако даже на фоне улучшения, ситуация остаётся крайне напряжённой. Из-за погодных условий (инверсии и антициклона) мелкие частицы вновь скапливаются в воздухе, и ожидать значительного улучшения только за счёт рейдов не приходится.
Что дальше?
В комиссии отмечают, что борьба с загрязнением ведётся не только оперативно, но и на системном уровне: продолжается разработка долгосрочных решений, круглосуточно работают мобильные группы, выявляющие и устраняющие новые источники вредных выбросов.