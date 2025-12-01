Ричмонд
В Ташкенте продолжается борьба за чистый воздух: Специальная комиссия подвела итоги первой недели работы

Vaib.uz (Узбекистан. 1 декабря). В Ташкенте продолжается борьба с ухудшающейся экологической ситуацией — Специальная комиссия по улучшению экологии отчиталась о результатах своей первой недели работы. Несмотря на сотни штрафов, закрытие теплиц и производств, а также масштабные рейды, воздух в городе по-прежнему остается опасно загрязнённым: мониторинг накануне вечером вновь зафиксировал пугающие показатели.

Источник: Vaib.Uz

Погодные условия усугубляют проблему.

Чиновники объяснили, что с 29 ноября над Ташкентом усилился холодный антициклон — атмосферное давление возросло, температура ночью резко понизилась, а днём наблюдается лишь слабое потепление. Это привело к частым утренним туманам, а длительная инверсия не позволяет частицам пыли и дыма подниматься вверх, из-за чего они накапливаются в приземных слоях атмосферы. В таких условиях даже жёсткие меры и закрытие производств не дают быстрого эффекта.

Масштабные проверки и первые итоги.

За период с 24 по 28 ноября комиссия провела тотальные проверки и рейды в Ташкенте и пригородах:

Проверено 1 449 теплиц: деятельность 67 приостановлена, по 403 случаям оформлены административные протоколы, 19 хозяйствам выданы технические условия для подключения к газовым сетям.

Выявлено 53 незаконных строительных объекта, деятельность 34 временно приостановлена. Зафиксировано 186 случаев загрязнения атмосферы, 188 человек привлечены к административной ответственности. На 51 стройке установлены водяные распылители для уменьшения пыли.

К ответственности привлечены 837 водителей, перевозивших грузы в открытом виде, 206 оштрафованы за превышение нормативов по загрязнению.

Проведены дополнительные экологические мероприятия: увлажнены 77 улиц и 165 общественных пространств, очищено 121 км арыков, запущено 126 фонтанов.

В Ташкентской области выявлено 54 случая незаконной добычи песчано-гравийной смеси из русел рек.

Динамика загрязнения: есть ли эффект?

По данным комиссии, комплексные меры дали определённый эффект (предельно допустимая норма в соответствии с национальным стандартом концентрации 60 мкг/м3):

24 ноября уровень PM2.5 составлял 171 мкг/м³.

25 ноября — 152 мкг/м³.

26 ноября — 140 мкг/м³.

27 ноября — 111 мкг/м³.

28 ноября показатель снизился до 97 мкг/м³.

Однако даже на фоне улучшения, ситуация остаётся крайне напряжённой. Из-за погодных условий (инверсии и антициклона) мелкие частицы вновь скапливаются в воздухе, и ожидать значительного улучшения только за счёт рейдов не приходится.

Что дальше?

В комиссии отмечают, что борьба с загрязнением ведётся не только оперативно, но и на системном уровне: продолжается разработка долгосрочных решений, круглосуточно работают мобильные группы, выявляющие и устраняющие новые источники вредных выбросов.