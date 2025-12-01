В Ташкенте продолжается борьба за чистый воздух: Специальная комиссия подвела итоги первой недели работы

Чиновники объяснили, что с 29 ноября над Ташкентом усилился холодный антициклон — атмосферное давление возросло, температура ночью резко понизилась, а днём наблюдается лишь слабое потепление. Это привело к частым утренним туманам, а длительная инверсия не позволяет частицам пыли и дыма подниматься вверх, из-за чего они накапливаются в приземных слоях атмосферы. В таких условиях даже жёсткие меры и закрытие производств не дают быстрого эффекта.