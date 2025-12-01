Делегация из Татарстана посетила космодром Байконур

Свидетелем запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур стала делегация из Республики Татарстан. Организация таких визитов отвечает задачам национальных проектов «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» и «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
В состав делегации вошли директор лицея № 35 — образовательного центра «Галактика» Приволжского района Казани Елена Глухарева, исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Аделя Ахметова и директор АНО «Татарстан — территория возможностей» Камолиддин Бобохонов. Также участниками поездки стали пять школьников, которых выбрали по результатам конкурсного отбора.
Делегация встретилась с главой города Байконура Константином Бусыгиным. В ходе встречи обсуждались направления сотрудничества в развитии инженерно-космического образования и молодежной политики.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.