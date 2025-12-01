Омичи на домашних стартах по шорт-треку взяли «золото» в командном зачете

В Омске с 28 по 30 ноября в ледовой арене имени Ирины Родниной прошли большие межрегиональные соревнования по шот-треку. Помимо хозяев они собрали участников из Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областей, Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, республик Башкортостан и Саха.
Турнир стал отборочным для спортсменов 16−17 лет на Спартакиаду молодежи, которая пройдет в 2026 году в Саранске, уточнила пресс-служба областного минспорта.
«Отбор на спартакиаду проходит по итогам командного зачета, поскольку зона укрупненная, то он будет проводиться самостоятельно в зоне Сибири или Дальнего Востока. Ребята борются за командные очки и зарабатывают баллы в копилку своего региона. На этих стартах достаточно высокая конкуренция, здесь собралось много команд. Мы увидели серьезную борьбу на дорожках», — отметил президент Союза конькобежцев Омской области Константин Диких.
Победителями здесь стали омич Максим Савельев (забег на 1000, 1500 м, юноши 14−15 лет); София Петросян (500, 1000, 1500 м, среди девушек 14−15 лет), Ксения Куликова (1000, 1500 м, девушки 16−17 лет), Глеб Траханкин (500 м, юноши 14−15 лет), Найля Шафигуллина (500 м, девушки 16−17 лет) из Республики Башкортостан; Данила Трошин (500, 1000, 1500 м, юноши 16−17 лет) из Челябинской области.
Омичи Динис Кабиров (1000, 1500 м, юноши 16−17 лет), Ева Ровейн (1500 м, девушки 16−17 лет) и Максим Савельев (500 м, юноши 14−15 лет) выиграли серебряные медали. Динис Кабиров также взял «бронзу» на дистанции 500 метров в своем возрасте.
В эстафете 4×3000 метров среди девушек 14−15 лет лидировала команда Челябинской области, второе место заняли спортсмены из Республики Башкортостан, омичи поднялись на 3-ю ступень пьедестала. У юношей в этой возрастной категории лучший результат показала команда Республики Башкортостан, омские шорт-трекисты взяли «серебро», Приморский край «бронзу».
Среди юношей 16−17 лет победу одержала команда Омской области, серебряными призерами стали спортсмены из Приморского края, бронзовыми — представители Красноярского края. У девушек победу одержала команда Башкортостана, второе место заняла Челябинская область, третье у омских спортсменок.
«Для нас это очень важный старт. Мы приехали в Омск отбираться на Спартакиаду молодежи, которая пройдет в Саранске. Готовились к этим соревнований долго, тщательно», — высказалась тренер Татьяна Черепанова из Башкортостана.
