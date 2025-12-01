Омичи на домашних стартах по шорт-треку взяли «золото» в командном зачете

«Отбор на спартакиаду проходит по итогам командного зачета, поскольку зона укрупненная, то он будет проводиться самостоятельно в зоне Сибири или Дальнего Востока. Ребята борются за командные очки и зарабатывают баллы в копилку своего региона. На этих стартах достаточно высокая конкуренция, здесь собралось много команд. Мы увидели серьезную борьбу на дорожках», — отметил президент Союза конькобежцев Омской области Константин Диких.