В Госдуме предложили обязать трудовых мигрантов покупать полис ДМС

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил обязать всех трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при пересечении границы РФ.
«Получается, мы оплачиваем экстренную медпомощь мигрантам из наших налогов. Если люди приезжают в Россию с целью проживания, нигде не работают, но хотят по экстренным показаниям пользоваться медуслугами, пусть покупают полис ДМС. Они не такие дорогие — от одной тысячи рублей на несколько месяцев», — сказал Леонов журналистам.
Парламентарий отметил, что сейчас лечение незастрахованных пациентов ложится дополнительной нагрузкой на государственные больницы и поликлиники. По его словам, только за последние пять лет на лечение приезжих из российского бюджета были потрачены уже миллиарды рублей.
Леонов выразил уверенность, что данная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на государство, поскольку страховые взносы в фонд ОМС оплачивает сам работодатель, а полис ДМС приобретается за собственные средства.