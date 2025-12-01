Платную парковку ликвидируют возле ТРК «Калина Молл» во Владивостоке

Участок платной парковки ликвидируют вдоль дороги на улице Калинина около ТРК «Калина Молл» во Владивостоке, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.
«По результатам мониторинга дорожной ситуации на участке было принято решение убрать платную парковку в районе домов № 45 и 43 на улице Калинина. В ближайшее время старые дорожные знаки платной парковки здесь заменят на новые — 3.27 “Остановка запрещена” совместно с табличками 8.24 “Работает эвакуатор”», — говорится в сообщении.
Данная мера повысит пропускную способность дороги. Движение организуют в две полноценные полосы.
Напомним, автомобили без государственных регистрационных знаков могут размещаться на платной муниципальной парковке на улице Шуйской.