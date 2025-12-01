В Крыму не будут устраивать массовые новогодние гуляния

В целях обеспечения безопасности на Новый год в Крыму не планируется проведение массовых мероприятий, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, а безопасность крымчан остается главным приоритетом», — отметил глава Крыма.
Но Новый год в Крыму все же встретят. Местные администрации, гостиницы, музеи и туристические объекты подготовили специальные предложения для январских каникул. Всего будет представлено порядка 300 различных праздничных мероприятий в городах и поселках.