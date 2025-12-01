Технологии против хаоса: как в регионе пытаются навести порядок с самокатами

Директор по взаимодействию с органами власти ООО «ВУШ» (г. Москва) Сергей Карлов отметил, что в их компании также «учат» самокаты определять тандем из пассажиров. Такие меры по ужесточению использования прокатных СИМ привели к тому, что только за четыре месяца этого года на площадках маркетплейсов россияне приобрели в личное пользование 180 тысяч самокатов. В отличие от прокатных, они черного цвета, который труднее заметить на тротуаре, не имеют верификации, не облагаются штрафами, у них сегодня нет ограничений по скорости. По официальной статистике, из 23 смертельных случаев в России с участием СИМ 20 произошли с частными. «Мы несем огромные репутационные потери, — говорят операторы проката, — потому что, когда люди слышат про ДТП, то в первую очередь они представляют прокатные СИМ, раз они стоят на улице. А это не так».