«Спасибо, капитан»: два игрока покинули волгоградский «Ротор»

В волгоградском «Роторе» начали прощаться с игроками. Вчера, 30 ноября, команда ушла на зимнюю паузу, сыграв свой последний матч в этом году. Встреча с красноярским «Енисеем» завершилась со счетом 0:0. Уже утром в понедельник с игроками начали расторгать контракты. Клуб покинули защитник Алексей Шумских и полузащитник Дмитрий Сасин, сообщили в «Роторе».
Алексей Шумских носил капитанскую повязку, за волгоградский клуб он сыграл 64 игры, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые.
— Наш клуб и защитник прекращают сотрудничество по соглашению сторон, — заявили в «Роторе» и поблагодарили игрока за стопроцентную отдачу на поле.
Также клуб расстался с Дмитрием Сасиным, который вышел на поле в 14 матчах. Он автор одного гола и одной голевой передачи.