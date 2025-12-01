«Спасибо, капитан»: два игрока покинули волгоградский «Ротор»

В волгоградском «Роторе» начали прощаться с игроками. Вчера, 30 ноября, команда ушла на зимнюю паузу, сыграв свой последний матч в этом году. Встреча с красноярским «Енисеем» завершилась со счетом 0:0. Уже утром в понедельник с игроками начали расторгать контракты. Клуб покинули защитник Алексей Шумских и полузащитник Дмитрий Сасин, сообщили в «Роторе».