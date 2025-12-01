В Екатеринбурге обновят Привокзальную площадь

Мэрия Екатеринбурга намерена создать проект реконструкции Привокзальной площади. Документ перед стартом работ на объекте согласуют с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, с подачи которого и обновят площадь. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».