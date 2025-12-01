Ричмонд
В Екатеринбурге обновят Привокзальную площадь

Концепцию обновленной площади презентуют губернатору.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Екатеринбурга намерена создать проект реконструкции Привокзальной площади. Документ перед стартом работ на объекте согласуют с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, с подачи которого и обновят площадь. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Во время реконструкции изменится облик и функционал Привокзальной площади Екатеринбурга. Власти намерены устранить транспортные проблемы за счет преобразования логистической системы, а также создать комфортное и безопасное общественное пространство.

Привокзальная площадь — один из ключевых транспортных узлов, связывающий общественный транспорт Екатеринбурга со всеми районами города.