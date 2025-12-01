Бывший форвард «Авангарда» Ансель Галимов перешёл в московское «Динамо»

Бывший нападающий «Авангарда» Ансель Галимов продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Матч ТВ», с 34-летним форвардом заключили просмотровый контракт до 30 декабря, по условиям которого он заработает 200 тысяч рублей.
В нынешнем сезоне Галимов провёл за омский клуб 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Его соглашение с «Авангардом», по имеющимся данным, предусматривало выплату 15 млн рублей. Контракт с хоккеистом был подписан 18 сентября, а главный тренер омичей Ги Буше тогда называл его «вундеркиндом».
За время выступлений в Континентальной хоккейной лиге Ансель Галимов провёл 695 матчей, забросил 118 шайб и отдал 110 результативных передач.