Бывший форвард «Авангарда» Ансель Галимов перешёл в московское «Динамо»

В нынешнем сезоне Галимов провёл за омский клуб 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Его соглашение с «Авангардом», по имеющимся данным, предусматривало выплату 15 млн рублей. Контракт с хоккеистом был подписан 18 сентября, а главный тренер омичей Ги Буше тогда называл его «вундеркиндом».