Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший форвард «Авангарда» Ансель Галимов перешёл в московское «Динамо»

По условиям контракта он заработает 200 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Бывший нападающий «Авангарда» Ансель Галимов продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Матч ТВ», с 34-летним форвардом заключили просмотровый контракт до 30 декабря, по условиям которого он заработает 200 тысяч рублей.

В нынешнем сезоне Галимов провёл за омский клуб 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Его соглашение с «Авангардом», по имеющимся данным, предусматривало выплату 15 млн рублей. Контракт с хоккеистом был подписан 18 сентября, а главный тренер омичей Ги Буше тогда называл его «вундеркиндом».

За время выступлений в Континентальной хоккейной лиге Ансель Галимов провёл 695 матчей, забросил 118 шайб и отдал 110 результативных передач.