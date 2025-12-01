Радий Хабиров перенес дату ежегодного послания Курултаю Башкирии

Сегодня, 1 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что вынужден перенести дату ежегодного послания Курултаю. По традиции, в декабре руководитель региона выступает с обращением к депутатам парламента, и эта речь становится руководством к действию для парламентариев.
В этом году выбранную для этой процедуры дату пришлось изменить.
— Послание должно было быть на этой неделе, оно переносится. Я в составе межправительственной комиссии Российской Федерации принимаю участие в мероприятии, завтра вылетаю в Ташкент. Там два дня буду, надеюсь, 4-го прилететь обратно, — сообщил Радий Хабиров.
В этой связи оглашение ежегодного послания в адрес депутатов Курултая Башкирии будет перенесено. О конкретной дате, когда это региональное политическое событие состоится, глава республики не уточнил.
